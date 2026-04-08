Και φέτος ο αγώνας παλαιμάχων Ανω και Κάτω Πόλης

Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή μνήμης, συγκίνησης και ενότητας, που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού

08 Απρ. 2026 20:02
Pelop News

Ο καθιερωμένος ετήσιος αγώνας παλαιμάχων ποδοσφαιριστών μεταξύ των ομάδων της Ανω και της Κάτω Πόλης στο γήπεδο Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Παρασκευή (10/4), αμέσως μετά την Αποκαθήλωση.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και την προσφορά ανθρώπων που υπηρέτησαν το τοπικό ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα ενώνει γενιές μέσα από τον αθλητισμό και τις κοινές αναμνήσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν: Τιμητικές απονομές πλακετών στις οικογένειες εκλιπόντων παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους.

Νηστίσιμος μπουφές για όλους τους παρευρισκόμενους, σεβόμενοι το πνεύμα της ημέρας. Καλούνται όλοι οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Πάτρας να συμμετάσχουν ενεργά, καθώς και φίλοι του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή μνήμης, συγκίνησης και ενότητας, που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού και της ανθρώπινης προσφοράς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τα σκυλιά τους παρά με τους συντρόφους τους
21:28 Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για την εκεχειρία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
21:20 Ο Αργύρης Πεδουλάκης επιστρέφει στους πάγκους σε ιστορική ομάδα
21:12 Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
21:04 Έξοδος Πάσχα: Ακόμα και 25% ακριβότερες οι μετακινήσεις φέτος – Παραδείγματα με προορισμούς
20:56 Euroleague – Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Γκραντ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια
20:48 Θετικά σχόλια από διεθνή ΜΜΕ για την απόφαση Μητσοτάκη να απαγορευτούν τα social media στους κάτω των 15
20:40 Γαλάτσι: Καταδίωξη ανηλίκων που επέβαιναν σε κλεμμένο δίκυκλο
20:32 Στενά του Ορμούζ: Η επαναλειτουργία δεν αρκεί – Η αποκατάσταση της παγκόσμιας ενέργειας θα πάρει μήνες
20:24 Τρίκαλα: 3 χρόνια φυλάκιση σε 33χρονο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή με όπλο
20:16 Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση
20:08 Olympic Forest Camp – Η παιδική κατασκήνωση στο Λάλα Ηλείας ξεκινά!
20:02 Και φέτος ο αγώνας παλαιμάχων Ανω και Κάτω Πόλης
20:00 Πάτρα: Πρωτοβουλία Ψωμά για τη δημοτική περιουσία – Φτιάχνει βίντεο και δείχνει τα προβλήματα
19:52 Εθνική Πόλο Ανδρών: Στο Σίδνεϊ μετά τη νίκη επί της Ολλανδίας
19:44 Φλόριντα: 20χρονη φοιτήτρια κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της
19:36 Μήνυμα των Ιρανών στα πλοία στον Περσικό Κόλπο: Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά
19:28 Στον Εισαγγελέα 40χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ
19:20 Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος κατηγορούμενος για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων
19:12 Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου
