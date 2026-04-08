Και φέτος ο αγώνας παλαιμάχων Ανω και Κάτω Πόλης

Ο καθιερωμένος ετήσιος αγώνας παλαιμάχων ποδοσφαιριστών μεταξύ των ομάδων της Ανω και της Κάτω Πόλης στο γήπεδο Προσφυγικών, θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Παρασκευή (10/4), αμέσως μετά την Αποκαθήλωση.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, διατηρώντας ζωντανή την ιστορία και την προσφορά ανθρώπων που υπηρέτησαν το τοπικό ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα ενώνει γενιές μέσα από τον αθλητισμό και τις κοινές αναμνήσεις. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν: Τιμητικές απονομές πλακετών στις οικογένειες εκλιπόντων παλαιμάχων ποδοσφαιριστών, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους.

Νηστίσιμος μπουφές για όλους τους παρευρισκόμενους, σεβόμενοι το πνεύμα της ημέρας. Καλούνται όλοι οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Πάτρας να συμμετάσχουν ενεργά, καθώς και φίλοι του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή μνήμης, συγκίνησης και ενότητας, που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού και της ανθρώπινης προσφοράς.

