Οταν ο Κίμων έπλεε στην Κύπρο για να αποκαταστήσει την αθηναϊκή κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι 2.500 χρόνια αργότερα θα έδινε το όνομά του στο πρώτο από μια σειρά υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων που θα αναβάθμιζαν τον ελληνικό στόλο και τη γεωπολιτική θέση της χώρας στην «καθ΄ ημάς Ανατολή».

Οπως ο Κίμωνας της αρχαιότητας «και νεκρός ενίκα», έτσι και οι φρεγάτες Belharra στο σήμερα, στέλνουν σαφές μήνυμα αποτροπής και ισχύος.

