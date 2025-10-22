Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου

Σκωτσέζικο ντους θυμίζει ο καιρός των τελευταίων ημερών, με συνεχείς εναλλαγές από βροχές και καταιγίδες σε ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, οι φθινοπωρινές βροχές θα επιμείνουν σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο.

«Το Σαββατοκύριακο, εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα», σημειώνει ο μετεωρολόγος, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείονται θερμοκρασίες κοντά στους 30°C.

Πού θα δείξει 30άρια ο υδράργυρος

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε περιοχές όπως:

Θεσσαλία

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Εύβοια

Ανατολική Πελοπόννησο

Βόρεια Κρήτη

Μετά την καλοκαιρία, νέα πτώση της θερμοκρασίας

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου κάνουν λόγο για νέα διαταραχή, η οποία θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως όλα δείχνουν, η προτελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα είναι από τις πιο «ανατρεπτικές» του φθινοπώρου, με απότομες μεταβολές και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν… όλες τις εποχές του χρόνου.

