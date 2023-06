«Καίγεται» η Κίνα: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών – Σε οριακή κατάσταση το δίκτυο ηλεκτροδότησης

Αρκετές πόλεις στη βόρεια Κίνα κατέγραψαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για Ιούνιο μήνα μέσα στην εβδομάδα, με την ακραία για την εποχή ζέστη να προκαλεί πιέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα και να οδηγεί τις αρχές να προβαίνουν σε ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης.

Several cities in northern China broke heat records for June this week, with soaring temperatures straining the country’s electricity supplies and leading authorities to hold mock emergency drills. https://t.co/6SuVxJkLVO

