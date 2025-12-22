Καινούργιοι συσχετισμοί

Ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα αποκτά η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με άμυνα κι ενέργεια στον πυρήνα της ατζέντας.

Με τη στήριξη των ΗΠΑ, οι τρεις χώρες συγκροτούν άξονα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναδιατάσσοντας τους ενεργειακούς και στρατηγικούς συσχετισμούς.

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε κόμβο LNG και η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ενισχύουν τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας μας, αλλά και του κυπριακού ελληνισμού, εντείνοντας το αίσθημα απομόνωσης της Τουρκίας από τις νέες περιφερειακές ισορροπίες.

Το μήνυμα που στέλνεται είναι σαφές…