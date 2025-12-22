Καινούργιοι συσχετισμοί

22 Δεκ. 2025 7:09
Pelop News

Ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα αποκτά η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, με άμυνα κι ενέργεια στον πυρήνα της ατζέντας.

Με τη στήριξη των ΗΠΑ, οι τρεις χώρες συγκροτούν άξονα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναδιατάσσοντας τους ενεργειακούς και στρατηγικούς συσχετισμούς.

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε κόμβο LNG και η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ενισχύουν τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας μας, αλλά και του κυπριακού ελληνισμού, εντείνοντας το αίσθημα απομόνωσης της Τουρκίας από τις νέες περιφερειακές ισορροπίες.

Το μήνυμα που στέλνεται είναι σαφές…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για ζώδια
10:07 Εντυπωσιακή φωταγώγηση του γιγάντιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στο φαράγγι Σαμαριάς
10:01 Δήμος Ηλιδας: Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες από τον ΕΟΔΥ
10:00 Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών
9:55 Κρήτη: 60 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, ανάμεσά τους ανήλικοι
9:46 Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Γιώργου Μητρόπουλου
9:36 Ωρα Πατρών: Για το «χαράτσι» της ΔΕΥΑΠ από την Λαϊκή Συσπείρωση…
9:26 Νέες δηλώσεις Ανεστίδη για τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων
9:17 Μόσχα: Νεκρός ρώσος στρατηγός σε έκρηξη αυτοκινήτου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
9:13 Belharra: Μετά την «Κίμων» έρχεται και η δεύτερη – Ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
9:05 Ραγκούσης: Γάμος με την εκλεκτή της καρδιάς του στην εκπνοή του 2025
9:04 Ποιοι «κρύβονται» πίσω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο θυμάτων Τεμπών
9:03 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και οι απειλές σε ανήλικους διακινητές κοκαΐνης ΒΙΝΤΕΟ
8:48 Γκιουλέρ: Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
8:46 «SocialWork4ALL»: Ποια είναι η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
8:41 Δραματική επιχείρηση διάσωσης άνδρα από γκρεμό στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:41 Ιαπωνία: Εγκρίθηκε η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παγκοσμίως μετά τη Φουκουσίμα
8:33 ΗΠΑ: Απόπειρα αναχαίτισης δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς Βενεζουέλα
8:30 Στην Φλόριντα συνομιλίες για το Ουκρανικό, χάσμα Ουάσιγκτον – Μόσχας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ