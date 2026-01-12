Καιρίδης για Δένδια: «Άστοχη αλλά καλοπροαίρετη η παρέμβαση – Ο υπουργός δεν παρεμβαίνει στον κοινοβουλευτικό διάλογο»

Σαφή θεσμική διαχωριστική γραμμή έθεσε ο Δημήτρης Καιρίδης για το επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε προσωπική ρήξη, αλλά επιμένοντας πως οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν επιδέχονται παρεμβάσεις από υπουργούς.

Καιρίδης για Δένδια: «Άστοχη αλλά καλοπροαίρετη η παρέμβαση - Ο υπουργός δεν παρεμβαίνει στον κοινοβουλευτικό διάλογο»
12 Ιαν. 2026 11:28
Pelop News

Τη θέση ότι δεν υπήρξε προσωπική ρήξη με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διατύπωσε ο Δημήτρης Καιρίδης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σε θεσμικό επίπεδο η παρέμβαση υπουργού σε κοινοβουλευτικό διάλογο δεν είναι ορθή.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Καιρίδης σημείωσε ότι «όταν μιλούν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων, δεν μπορεί να παρεμβαίνει υπουργός», επαναλαμβάνοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη κίνηση, χωρίς να αμφισβητεί τις προθέσεις του υπουργού.

Αναφερόμενος στην ένταση που είχε καταγραφεί πριν από τα Χριστούγεννα, ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε να παραμείνει η συζήτηση στο θεσμικό πλαίσιο, υπενθυμίζοντας ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ενήργησε με βάση τον ρόλο του. «Μετά τα Χριστούγεννα είχαμε έναν ατυχή διάλογο», σημείωσε, προσθέτοντας πως «όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του».

Ο κ. Καιρίδης χαρακτήρισε τον κ. Δένδια «άνθρωπο εγνωσμένης αστικής ευγένειας», τονίζοντας ότι η παρέμβασή του ήταν καλοπροαίρετη, αν και, κατά την εκτίμησή του, άστοχη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φράση «άσε μας κουκλίτσα μου» που απευθύνθηκε προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σεξιστικό χαρακτήρα αλλά αποτέλεσε, όπως είπε, μια χιουμοριστική απάντηση σε βαριές κατηγορίες περί «απατεώνων».

Κλείνοντας, έκανε λόγο για ένα συνολικά ατυχές περιστατικό, το οποίο –όπως σημείωσε– μετέφερε τη δημόσια συζήτηση από τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου σε μια προσωπική αντιπαράθεση, κάτι που, όπως τόνισε, δεν ωφέλησε τον κοινοβουλευτικό διάλογο.


