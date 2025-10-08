Καιρός (9/10/2025):Παροδικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου

08 Οκτ. 2025 19:26
Βελτίωση θα παρουσιάσει αύριο (9/10/2025) ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού θα σημειωθούν κυρίως παροδικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τη Θράκη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Στην Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6
μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

 

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
