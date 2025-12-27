Καιρός: Αγριεύει για τα καλά!Απαιτείται μεγάλη προσοχή κυρίως σε τέσσερις περιοχές

Αγριεύει για τα καλά ο καιρός και προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους και έντονο κρύο, στην αίσθηση κυρίως, απευθύνει ο Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή για την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σε τέσσερις περιοχές: τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική.

Οδηγός ΙΧ κυκλοφορούσε με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται περίπου από τις 10:00 έως το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές, φτάνοντας τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για πτώσεις κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, όπως επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, παρότι οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει τη θερμοκρασία που θα γίνεται αισθητή. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Το κρύο θα εξακολουθήσει να είναι αισθητό, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, όσο εξαιτίας του ανέμου που διατηρεί χαμηλά την αισθητή θερμοκρασία.

Η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των ανέμων. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, ο περιορισμός μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και η κατάλληλη ένδυση, καθώς ο αέρας θα κάνει το κρύο ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.



Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



