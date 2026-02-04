Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη

Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες
04 Φεβ. 2026 23:21
Pelop News

Αγριεύει και πάλι ο καιρός καθώς βροχές και καταιγίδες έρχονται και από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04/02/2026) ενώ θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη.

Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Χριστίνα Ρήγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (05/02/2026).

Καθώς οι βροχές θα εξασθενούν στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και ο καιρός σταδιακά θα βελτιώνεται, οι πιο δυνατές βροχές θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την ανατολική νησιωτική χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 14 – 17 βαθμούς και έως 18 στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο μέχρι 5, το πρωί 6 – 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, και στο Αιγαίο νοτιάδες 6 – 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική προβλέπονται βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και το πρωί κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 – 17 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 5 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 – 14 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι το πρωί 5 μποφόρ και μέχρι το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Την Παρασκευή (06/02/2026) στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο, και το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει έως 15-18 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 20 στην Κρήτη ενώ οι άνεμοι δυτικοί και νότιοι στα πελάγη, εντάσεως 4-6 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

Το Σάββατο (07/02/2026) προβλέπονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς και στη δυτική Ελλάδα θα βρέχει λίγο κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία σε υψηλές για την εποχή τιμές, θα κυμανθεί κοντά στους 19-21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 25 στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Δυτικοί νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 3-5, στο Αιγαίο και 6 μποφόρ.

Στους προγνωστικούς χάρτες του meteo παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη.

Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Παράλληλα παρουσιάζεται και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Δεν ντράπηκα ποτέ να δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου, γιατί ήταν η στιγμή που με αγάπησα», η Ρεγγίνα Μακέδου για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
23:39 «Το τραγούδι του Akyla δεν με γαργαλάει τόσο πολύ μουσικά», το σχόλιο της Βικτώριας Χαλκίτη για τη Eurovision
23:21 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες
22:57 Σαουδική Αραβία: Εκδίδει διαβατήρια για καμήλες! ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Ο Τραμπ απειλεί Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
22:45 Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου
22:37 Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό
22:30 Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Μεταμόρφωση: 56χρονη δασκάλα γιόγκα ανατίναζε οχήματα συγγενών και φίλων για εκδίκηση!
21:59 Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ
21:50 Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!
21:41 Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ: Εξέφρασε τη θλίψη της για ότι συνέβη στη Χίο
21:30 Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ