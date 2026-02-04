Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες

Αγριεύει και πάλι ο καιρός καθώς βροχές και καταιγίδες έρχονται και από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04/02/2026) ενώ θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη.

Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Χριστίνα Ρήγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (05/02/2026).

Καθώς οι βροχές θα εξασθενούν στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και ο καιρός σταδιακά θα βελτιώνεται, οι πιο δυνατές βροχές θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την ανατολική νησιωτική χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 14 – 17 βαθμούς και έως 18 στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο μέχρι 5, το πρωί 6 – 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση, και στο Αιγαίο νοτιάδες 6 – 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και το πρωί κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 – 17 βαθμούς και οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 5 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και το πρωί σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 10 – 14 βαθμούς, νότιοι οι άνεμοι το πρωί 5 μποφόρ και μέχρι το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή (06/02/2026) στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο, και το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει έως 15-18 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 20 στην Κρήτη ενώ οι άνεμοι δυτικοί και νότιοι στα πελάγη, εντάσεως 4-6 μποφόρ, και στο νότιο Αιγαίο το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 7 μποφόρ.

Το Σάββατο (07/02/2026) προβλέπονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς και στη δυτική Ελλάδα θα βρέχει λίγο κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία σε υψηλές για την εποχή τιμές, θα κυμανθεί κοντά στους 19-21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 25 στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Δυτικοί νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 3-5, στο Αιγαίο και 6 μποφόρ.

Στους προγνωστικούς χάρτες του meteo παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη.

Παράλληλα παρουσιάζεται και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες.

