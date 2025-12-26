Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας έως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Σε χαμηλότερα επίπεδα ο υδράργυρος μέχρι την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς.  Τοπικά οι βροχές και περιορισμένα τα φαινόμενα

26 Δεκ. 2025 19:26
Pelop News

Σε πιο χειμωνιάτικους ρυθμούς μπαίνει ο καιρός από το Σάββατο, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, με έμφαση στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στα ανατολικά και νότια προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, ενώ τις πρωινές ώρες φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν και στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα νωρίς το πρωί, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα ανατολικά τα 6 μποφόρ και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με μέγιστες τιμές από 9 έως 12 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και έως 17 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές σε Κρήτη και Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Την Τρίτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε ανατολικές και νότιες περιοχές με σποραδικές βροχές, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση, με παγετό τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

