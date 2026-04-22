Καιρός: Επιδείνωση την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 23 Απριλίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες αλλά και τις χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Η πρόγνωση της ΕΜΥ κάνει λόγο για νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα κυρίως στα βόρεια.

Χιόνια στα ορεινά

Παρά την εποχή, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, επιβεβαιώνοντας την πρόσκαιρη επιστροφή πιο χειμερινών συνθηκών, κυρίως σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο.

Ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης έντασης κυρίως στο Αιγαίο.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα:

Στα βόρεια θα κυμανθεί από 14 έως 15 βαθμούς Κελσίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 16 έως 17 βαθμούς

Στις υπόλοιπες περιοχές από 18 έως 20 βαθμούς

Στο νότιο Αιγαίο τοπικά θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου

Μεταβατικό σκηνικό

Η επιδείνωση του καιρού εντάσσεται σε ένα μεταβατικό ανοιξιάτικο μοτίβο, με εναλλαγές συνθηκών και θερμοκρασιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στην Κρήτη το πρωί θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



