Καιρός: Επίμονο κύμα βροχών και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 25η Μαρτίου

Μετά από ένα διάστημα ξηρασίας που ξεπέρασε τις τρεις εβδομάδες, το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην, με τον Μάρτιο να επιβεβαιώνει τον άστατο χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη 19/3: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας ανά ημέρα

Τα φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει, με την εξέλιξή τους να αναμένεται ως εξής:

Πέμπτη 19/3: Στο επίκεντρο βρίσκονται το Ιόνιο , η Πελοπόννησος και η δυτική Κρήτη . Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρές.

Παρασκευή 20/3: Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα .

Σαββατοκύριακο 21-22/3: Η αστάθεια περιορίζεται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ο μετεωρολόγος ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για «σιβηρική εισβολή», αλλά για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής. Οι αέριες μάζες κινούνται από τη Μαύρη Θάλασσα και τα παράλια της Τουρκίας προς το Αιγαίο, προκαλώντας ενισχυμένους βοριάδες. Παράλληλα, αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ακόμη και της Κρήτης.

Τι καιρό θα κάνει την 25η Μαρτίου;

Οι προβλέψεις για την εθνική επέτειο δεν είναι ενθαρρυντικές για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν τις παρελάσεις. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, την 25η Μαρτίου ο καιρός θα παραμείνει βροχερός σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με τις ψυχρές αέριες μάζες και τους ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο να διαμορφώνουν ένα μάλλον χειμερινό σκηνικό.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«ΚΑΛΛΙΟ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ

-Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

-Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Την Παρασκευή οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

-Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

-Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή. Η ψυχρή μεταφορά γίνεται με ανατολικό έως βορειοανατολικό ρεύμα και οι αέριες μάζες φτάνουν στην Ελλάδα έχοντας προηγουμένως περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, τα δυτικά παράλια της Τουρκίας και τμήματα του Αιγαίου. Πρόκειται, επομένως, για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, χωρίς μεγάλη διάρκεια αλλά με σαφή καιρική παρουσία.

-Στο σκηνικό προστίθενται και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι ως την Παρασκευή με εξασθένηση το Σαββατοκύριακο.

-Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας».

