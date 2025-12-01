Καιρός: «Ερχεται αφρικανική καταιγίδα», οι μετεωρολόγοι για τη νέα επιδείνωση ΧΑΡΤΕΣ

01 Δεκ. 2025 10:14
Pelop News

Μετά τη διήμερη καιρική ανάπαυλα αναμένται νέα επιδείνωση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από την Τετάρτη 3/12/2025 με πολλές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από το βράδυ της Τρίτης προσεγγίζει τη χώρα μας ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αρχίζει να σχηματίζεται προς τις ακτές της βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. «Κυρίως την Τετάρτη θα ασκήσει την πρώτη του επίδραση προς τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή μέσα στο Ιόνιο, αλλά και στα δυτικά ηπειρωτικά. Περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας ανάλογης έντασης με αυτό των προηγούμενων ημερών. Θα ξεκινήσει την επίδρασή της η κακοκαιρία πρώτα στη δυτική Ελλάδα την Τετάρτη -θα δούμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, προς την περιοχή της δυτικής, βορειοδυτικής Πελοποννήσου, προς τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Την Πέμπτη, πρώτα η δυτική Ελλάδα θα μπει στο βαθύ κόκκινο με πολλές βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Σιγά σιγά περιοχές όπως η Θεσσαλία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί καθώς θα μετατοπιστεί το σύστημα πιο ανατολικά θα δημιουργηθούν συγκλίσεις κυρίως στον ανατολικό ηπειρωτικό κορμό και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, οι οποίες θα αφήσουν στο πέρασμά τους μεγάλο όγκο βροχής.

Από την Πέμπτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα περάσουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο. Μπορεί να έχουμε προβλήματα». Θα δούμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, και πολλές χιονοπτώσεις σε μεγάλα, όμως, υψόμετρα στα βουνά.

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα…»

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοπεί πως «έρχεται αφρικανική καταιγίδα». Όπως γράφει, «ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης.

Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά. Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τόνισε πως από την Τρίτη ένα νέο σύστημα από τα νοτιοδυτικά θα πλησιάσει, φέρνοντας βροχές στο Ιόνιο. Από την Τετάρτη οι βροχές θα επεκταθούν σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα και ο καιρός θα διατηρηθεί βροχερός όλη την εβδομάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, επηρεάζοντας περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα ως προς τις μέγιστες τιμές το μεσημέρι, ενώ οι ελάχιστες τιμές νωρίς το πρωί θα παρουσιάσουν άνοδο, καθώς θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι.

 

