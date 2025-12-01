Καιρός: Πρωτομηνιά με άνοδο της θερμοκρασίας και ασθενείς βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση και τις θερμοκρασίες ανά περιοχή για σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

01 Δεκ. 2025 7:48
Pelop News

Γενικά αίθριο προβλέπεται το σημερινό σκηνικό του καιρού στη χώρα, με τοπικές ασθενείς βροχές να εντοπίζονται στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα και, αργά το βράδυ, στο Ιόνιο.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά διαστήματα περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα νότια μέχρι και τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 16 βαθμών Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 19 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα από 20 έως 21 βαθμούς.

Ο καιρός ανά περιοχή

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κατά τόπους μικρή μεταβλητότητα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, από 2 έως 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάτρα αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, έως 2 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ που από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 15 βαθμών Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις να αναπτύσσονται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα θαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές κατά 4 με 5 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς, μειωμένη κατά 2 με 3 βαθμούς στα βόρεια τμήματα.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές τοπικά στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές ως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα στα βόρεια.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αύριο Τρίτη 02/12/2025
Αυξημένες νεφώσεις, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στα δυτικά, όπου αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη 03/12/2025
Νεφώσεις στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με βροχές στα Δωδεκάνησα το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και καταιγίδες, πιο έντονες στα δυτικά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 04/12/2025
Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή.

Την Παρασκευή 05/12/2025
Στα ανατολικά βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. Στα δυτικά νεφελώδης καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Πρόσκαιρη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Άνεμοι ανατολικοί 4–6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά έως 7–8 μποφόρ, με βαθμιαία στροφή σε δυτικούς-βορειοδυτικούς στα δυτικά. Η θερμοκρασία σταθερή.

