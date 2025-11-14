Καιρός: Ηλιοφάνεια με ψύχρα για σήμερα Παρασκευή, πότε χειμωνιάζει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Hλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους και θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 23 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο όπου αναμένονται εντάσεις έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 23 βαθμούς Κελσίου στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με πιθανότητα παγετού στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασίες από 11 έως 21°C και βοριάδες 3-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασίες από 7 έως 19°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

Η Πάτρα θα απολαύσει καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Αισθητή ψύχρα νωρίς το πρωί και το βράδυη, με την θερμοκρασίες από από 9°C έως 19°C. Οι άνεμοι ασθενείς, με ένταση έως 3 μποφό.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη : Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19°C, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ.

: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19°C, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ. Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος : Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22°C, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, και στο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22°C, με χαμηλότερες τιμές στο εσωτερικό της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, και στο Ιόνιο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος : Αίθριες συνθήκες με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22°C. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ στα ανατολικά το πρωί.

: Αίθριες συνθήκες με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22°C. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ στα ανατολικά το πρωί. Κυκλάδες – Κρήτη : Γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22°C, τοπικά 23°C στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-5 μποφόρ, και τοπικά 6-7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

: Γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22°C, τοπικά 23°C στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-5 μποφόρ, και τοπικά 6-7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με θερμοκρασίες από 15 έως 23°C, χαμηλότερες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4-5 μποφόρ, και τοπικά 6-7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προβλέπει ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο, με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων από το απόγευμα του Σαββάτου. Από τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και βόρεια.

Οι μετεωρολόγοι Τάσος Αρνιακός και Χριστίνα Ρήγου επιβεβαιώνουν τις καλές καιρικές συνθήκες, τονίζοντας την παρουσία ομίχλης και την ήπια θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για το Σαββατοκύριακο, η ΕΜΥ προβλέπει συνέχιση του αίθριου καιρού με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ από τη Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνει ότι οι ανοιξιάτικες συνθήκες θα διατηρηθούν μέχρι την Τρίτη, λόγω ενός αντικυκλώνα στη Μεσόγειο. Ωστόσο, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα γίνει πιο φθινοπωρινός, με πιθανότητα ψυχρής εισβολής προς το τέλος του Νοεμβρίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-11-2025

Αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πιο πυκνές στα δυτικά, τα βόρεια και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



