Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Καιρός: Με φθινοπωρινή διάθεση μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος, πού θα βρέξει σήμερα Τρίτη, η πρόγνωση για την Πάτρα
30 Σεπ. 2025 8:03
Pelop News

Καλός αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα, με αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσικολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Γενικότερα, τοπικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε αρκετές περιοχές, ενώ σποραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι περιορισμένη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5, ενώ στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι αναμένονται εντάσεις έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή από την ΕΜΥ:

  • Αττική: Λίγες νεφώσεις που τοπικά θα αυξηθούν, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές. Θερμοκρασία 16-24°C.
  • Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 14-23°C.
  • Πάτρα: Αραιή συνεφιά με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ανεμοι 3 μποφόρΔείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα
  • Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα, με σποραδικές βροχές. Θερμοκρασία 13-24°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.
  • Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία 15-25°C.
  • Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές μικρής έντασης. Θερμοκρασία 15-25°C.
  • Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία 18-24°C, έως 26°C στην Κρήτη.
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία 18-22°C, τοπικά έως 26°C στα Δωδεκάνησα.
