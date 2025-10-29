Καιρός: Με ήπιες συνθήκες και χωρίς βροχές μας αποχαιρετά ο Οκτώβρης, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αίθριος καιρός με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις θα επικρατήσει και τις επόμενες ημέρες στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Για σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα έως 20°C και στα νότια έως 24°C. Στην Κρήτη, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 24 βαθμούς, ενώ κατά τόπους τις προηγούμενες ημέρες άγγιξαν τους 29-30°C.

Καλές καιρικές συνθήκες σήμερα Τετάρτη στην Πάτρα όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 2 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 14 έως 23°C, άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, άνεμοι ασθενείς, θερμοκρασία από 10 έως 20°C.

Μακεδονία – Θράκη: Ηλιοφάνεια, άνεμοι μεταβλητοί, θερμοκρασία έως 21°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος, τοπικές νεφώσεις στα νότια, θερμοκρασία έως 22°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ, θερμοκρασία 17-24°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία 19-24°C.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, το σκηνικό του καιρού δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για ψιχάλες στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί.

Το Σαββατοκύριακο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιο φθινοπωρινό καιρό και χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

