Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πού αναμένονται βροχές σήμερα και τη Δευτέρα, πώς θα κάνουμε παρέλαση – Η πρόγνωση για την Πάτρα

Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για την Κυριακή. Παράλληλα, τη Δευτέρα αναμένεται ένα σύντομο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, πριν ο καιρός βελτιωθεί εκ νέου την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές, πιο αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν το απόγευμα και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 24 έως 28 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη στα κεντρικά και νότια.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

Στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά καλός, με λίγες τοπικές νεφώσεις και ήπιους ανέμους στα πελάγη.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, προβλέπονται διαστήματα συννεφιάς να εναλλάσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 4 μποφόρ.

Η υγρασία αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας το 85%, δημιουργώντας αίσθηση σχετικής ζέστης, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, καθώς και εκ νέου τη νύχτα, κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών.

Άνεμοι νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νότια τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 11 έως 27, τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός γενικά αίθριος.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη τοπικά έως 28.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα βόρεια, δυτικοί-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (27/10)

Μια σύντομη μεταβολή του καιρού θα επηρεάσει τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα ανατολικά, φτάνοντας έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έως και 30 βαθμούς στην Κρήτη.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μικρές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα δυτικά και βόρεια, όμως στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα βόρεια.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε σε ανάρτησή του πως «μόνο τη Δευτέρα αναμένεται ένα γρήγορο πέρασμα με φαινόμενα στα βόρεια και κεντρικά, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα είναι καλός και οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα».

🇬🇷 Mόνο τη Δευτέρα ένα γρήγορο “πέρασμα” από τα βόρεια και τα κεντρικά, με σταδιακή βελτίωση. Την Τρίτη, ανήμερα της εθνικής μας εορτής, οι παρελάσεις θα γίνουν χωρίς προβλήματα καιρού. Χρόνια σας πολλά ! pic.twitter.com/LAX1rc138E — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 25, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



