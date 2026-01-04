Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές – Πού αναμένονται καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων υπάρχει κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη συννεφιά με κατά τόπους βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα παρατηρούνται νεφώσεις κατά διαστήματα, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Στις βόρειες περιοχές θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου, στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 19, ενώ τοπικά σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Ο καιρός στις μεγάλες πόλεις

Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα δυτικά και βόρεια τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ανέμους νότιων διευθύνσεων 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πάτρα

Αυξημένες νεφώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα επίπεδα υγρασίας θα παραμείνουν υψηλά, ξεπερνώντας το 85%.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ, με ενίσχυση στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ σε ανατολικές και νότιες περιοχές. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδων στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στα βόρεια. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

