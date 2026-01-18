Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά

Η συνάντηση της υγρασίας από το βαρομετρικό χαμηλό της Κεντρικής Μεσογείου με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα πάνω από τη χώρα θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα.

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
18 Ιαν. 2026 19:07
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας από το βράδυ της Τρίτης (20/1/26), σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η συνάντηση της υγρασίας από το βαρομετρικό χαμηλό της Κεντρικής Μεσογείου με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα πάνω από τη χώρα θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα.

Τι να περιμένουμε

  • Κεντρική και Νότια Ελλάδα, Αττική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Τρίτης, με συνέχιση την Τετάρτη.

  • Ορεινά: Πυκνές χιονοπτώσεις σε όλη την ηπειρωτική χώρα.

  • Θεσσαλία, Ήπειρος και Βόρεια Ελλάδα: Χιόνια πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ανάλογα με την ένταση των φαινομένων και τη θερμοκρασία.

Άνεμοι

Στα πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι 8-9 μποφόρ, με πιθανές επιπτώσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια και αεροπορικές πτήσεις.

Τι αλλάζει από την Τρίτη το μεσημέρι

Το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει θερμότερες και υγρές αέριες μάζες που θα συναντήσουν τον ψυχρό εγκλωβισμένο αέρα κοντά στο έδαφος. Η σύγκρουση αυτή προκαλεί:

  • Ισχυρή ανύψωση των αέριων μαζών

  • Δημιουργία πυκνών νεφώσεων

  • Αυξημένη πιθανότητα έντονων βροχών και χιονοπτώσεων, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Προειδοποίηση ΕΜΥ

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει ότι από το βράδυ της Τρίτης η δυναμική υποστήριξη των φαινομένων θα αυξηθεί λόγω του βαρομετρικού χαμηλού, ενώ η υπηρεσία αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για σχετική προειδοποίηση επιδείνωσης του καιρού.

Συμβουλή: Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα.

