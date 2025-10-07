Καιρός: Παραμένει το φθινοπωρινό mood, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με φθινοπωρινό καιρό ξημέρωσε η Τρίτη στην Πάτρα, καθώς η πόλη βρίσκεται υπό την επίδραση συστήματος κακοκαιρίας που φέρνει βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται περαστικά φαινόμενα με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στα δυτικά και νότια – από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 18°C στα βόρεια, 23-24°C στις υπόλοιπες περιοχές και έως 25°C στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες κατά διαστήματα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-22°C.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-16°C.

Πάτρα: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 4 μποφορ. Θερμοκρασία έως 18°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6, στο Ιόνιο 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-22°C, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα παράλια. Άνεμοι βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7. Θερμοκρασία 12-23°C.

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7, με εξασθένηση. Θερμοκρασία 11-18°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, πρόσκαιρα 7, με στροφή σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία 18-24°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το απόγευμα. Άνεμοι δυτικοί 5-6 μποφόρ, στα βόρεια βορειοδυτικοί έως 7. Θερμοκρασία 18-25°C.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τετάρτη 8/10: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Καταιγίδες αναμένονται στο Αιγαίο και την Κρήτη, με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 7. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση – έως 19°C στα βόρεια και 23°C στα νότια.

Την Πέμπτη 9/10: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

