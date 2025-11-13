Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου

Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
13 Νοέ. 2025 20:19
Pelop News

Κυριολεκτικά άνοιξη θα θυμίσει αύριο Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού θα είναι κυρίως ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Κρούσμα μελιταίου πυρετού σε κριάρι στον ζωολογικό κήπο της Θεσσαλονίκης!

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

 

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στην νότια Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
20:26 Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ
20:19 Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
20:13 Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»
20:12 Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο
20:10 Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ
20:09 «Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή
20:00 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
19:56 Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ
19:48 Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
19:41 Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή
19:29 Μπατακλάν: Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το βράδυ της κόλασης, ΒΙΝΤΕΟ
19:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»
19:09 Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
19:00 Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση
18:50 Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»
18:43 HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε: Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2025
18:41 Η ατάκα με το «no way» του Έβανς, που πάγωσε τους πάντες στο ΣΕΦ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ