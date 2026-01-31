«Κακοί έως άθλιοι», η Εθνική προκρίθηκε στα ημιτελικά, αλλά ο Χάρης Παυλίδης έκανε σκληρές παρατηρήσεις!

Τα κορίτσια της Εθνικής πόλο πήραν τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας και «κλείδωσαν» την πρωτιά στον όμιλο της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την πρόκριση στα ημιτελικά, όμως ο Χάρης Παυλίδης δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτριών του μετά το πρώτο οκτάλεπτο.

Η Ελλάδα το έκανε εύκολο, στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, 15-10 την Ιταλία

Συγκεκριμένα ο Χάρης Παυλίδης τόνισε: «Αν εξαιρέσεις το πρώτο οκτάλεπτο και την άμυνα που πήρε καλό βαθμό και την τερματοφύλακα, σε όλα τα υπόλοιπα ήμασταν κακοί έως άθλιοι. Για τον παίκτη παραπάνω, αισθάνομαι ντροπή. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνεις σε νηπιακή ηλικία. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση.

Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιταλία. Ελαφρυντικό ότι κάναμε διαχείριση του σκορ και του χρόνου. Αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πράγματα που τα τονίζουμε στην προπόνηση, και δεν τα κάναμε ούτε μία φορά. Καλή η νίκη, αλλά με αυτή την εμφάνιση δεν έχουμε τύχη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, παίζαμε ενστικτωδώς. Αυτό αλλάζει με την προσέγγιση που έχεις στο παιχνίδι.

Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα θα έχουμε περισσότερη συγκέντρωση. Και εγώ θα προσπαθήσω να πιέσω κάποια πράγματα περισσότερο για να είμαστε αυτοί που πρέπει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



