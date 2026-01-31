«Κακοί έως άθλιοι», η Εθνική προκρίθηκε στα ημιτελικά, αλλά ο Χάρης Παυλίδης έκανε σκληρές παρατηρήσεις!

Η Ελλάδα νίκησε 15-10 την Ιταλία στο ντέρμπι της β’ φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

31 Ιαν. 2026 18:12
Pelop News

Τα κορίτσια της Εθνικής πόλο πήραν τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας και «κλείδωσαν» την πρωτιά στον όμιλο της Β’ φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την πρόκριση στα ημιτελικά, όμως ο Χάρης Παυλίδης δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτριών του μετά το πρώτο οκτάλεπτο.

Συγκεκριμένα ο Χάρης Παυλίδης τόνισε: «Αν εξαιρέσεις το πρώτο οκτάλεπτο και την άμυνα που πήρε καλό βαθμό και την τερματοφύλακα, σε όλα τα υπόλοιπα ήμασταν κακοί έως άθλιοι. Για τον παίκτη παραπάνω, αισθάνομαι ντροπή. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνεις σε νηπιακή ηλικία. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση.

Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιταλία. Ελαφρυντικό ότι κάναμε διαχείριση του σκορ και του χρόνου. Αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πράγματα που τα τονίζουμε στην προπόνηση, και δεν τα κάναμε ούτε μία φορά. Καλή η νίκη, αλλά με αυτή την εμφάνιση δεν έχουμε τύχη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, παίζαμε ενστικτωδώς. Αυτό αλλάζει με την προσέγγιση που έχεις στο παιχνίδι.

Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα θα έχουμε περισσότερη συγκέντρωση. Και εγώ θα προσπαθήσω να πιέσω κάποια πράγματα περισσότερο για να είμαστε αυτοί που πρέπει».

