Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι στην Αττική είναι κλειστοί, ποια σημεία να αποφύγετε

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, με δρόμους που έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών ή εκτροπής κυκλοφορίας. Οι αρχές προχωρούν σε σταδιακό κλείσιμο δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ η τροχαία ενημερώνει για τα σημεία που πρέπει να αποφευχθούν.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, λόγω συσσώρευσης νερού και φερτών υλικών. Απαγορευτική είναι η διέλευση σε Αττική Οδό, κέντρο της Αθήνας, Κηφισό και Ποσειδώνος.

Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μετς

Σύμφωνα με την τροχαία, οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση είναι οι εξής:

Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου: από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως τη Μαυρολίμνη Οδός Αγίας Αικατερίνης: από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας Οδός Ήμερου Πεύκου: από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, στα δύο ρεύματα στην περιοχή των Σπάτων Λεωφόρος Δημοκρατίας: από την οδό Ακτής Ιωνίας έως τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Πέραμα (Κερατσίνι) Γρηγορίου Λαμπράκη: από τη Λεωφόρο Σχιστού έως την οδό Μπαλή (Κερατσίνι) Περιφερειακή Αιγάλεω: από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αττική Οδό 28ης Οκτωβρίου Νέας Περάμου: από Θωμά Γεωργιάδου έως οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου Οδός Δερβενοχωρίων: από τη Λεωφόρο Γεννηματά Μαγούλα: έξοδος Αττικής Οδού Κηφισός: έξοδος Μεταμόρφωσης Μετς: οδός Ευγένιου Βουλγάρεως από Αριστονίκου προς Αναπαύσεως Νέα εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου: περιορισμένη κυκλοφορία μόνο από την αριστερή λωρίδα, λόγω φερτών υλικών και πλημμυρών

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν αυτά τα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.

