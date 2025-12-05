Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι στην Αττική είναι κλειστοί, ποια σημεία να αποφύγετε

H κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και διακοπές κυκλοφορίας. Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν αυτά τα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

05 Δεκ. 2025 11:10
Pelop News

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, με δρόμους που έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών ή εκτροπής κυκλοφορίας. Οι αρχές προχωρούν σε σταδιακό κλείσιμο δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ η τροχαία ενημερώνει για τα σημεία που πρέπει να αποφευχθούν.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, λόγω συσσώρευσης νερού και φερτών υλικών. Απαγορευτική είναι η διέλευση σε Αττική Οδό, κέντρο της Αθήνας, Κηφισό και Ποσειδώνος.

Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μετς

Σύμφωνα με την τροχαία, οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση είναι οι εξής:

  1. Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου: από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως τη Μαυρολίμνη

  2. Οδός Αγίας Αικατερίνης: από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

  3. Οδός Ήμερου Πεύκου: από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, στα δύο ρεύματα στην περιοχή των Σπάτων

  4. Λεωφόρος Δημοκρατίας: από την οδό Ακτής Ιωνίας έως τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Πέραμα (Κερατσίνι)

  5. Γρηγορίου Λαμπράκη: από τη Λεωφόρο Σχιστού έως την οδό Μπαλή (Κερατσίνι)

  6. Περιφερειακή Αιγάλεω: από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αττική Οδό

  7. 28ης Οκτωβρίου Νέας Περάμου: από Θωμά Γεωργιάδου έως οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

  8. Οδός Δερβενοχωρίων: από τη Λεωφόρο Γεννηματά

  9. Μαγούλα: έξοδος Αττικής Οδού

  10. Κηφισός: έξοδος Μεταμόρφωσης

  11. Μετς: οδός Ευγένιου Βουλγάρεως από Αριστονίκου προς Αναπαύσεως

  12. Νέα εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου: περιορισμένη κυκλοφορία μόνο από την αριστερή λωρίδα, λόγω φερτών υλικών και πλημμυρών

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν αυτά τα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.

