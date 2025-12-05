Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι στην Αττική είναι κλειστοί, ποια σημεία να αποφύγετε
H κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και διακοπές κυκλοφορίας. Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν αυτά τα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην Αττική, με δρόμους που έχουν κλείσει λόγω πλημμυρών ή εκτροπής κυκλοφορίας. Οι αρχές προχωρούν σε σταδιακό κλείσιμο δρόμων για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ η τροχαία ενημερώνει για τα σημεία που πρέπει να αποφευχθούν.
Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, λόγω συσσώρευσης νερού και φερτών υλικών. Απαγορευτική είναι η διέλευση σε Αττική Οδό, κέντρο της Αθήνας, Κηφισό και Ποσειδώνος.
Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή του Μετς
Σύμφωνα με την τροχαία, οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση είναι οι εξής:
-
Εθνική Οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου: από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως τη Μαυρολίμνη
-
Οδός Αγίας Αικατερίνης: από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας
-
Οδός Ήμερου Πεύκου: από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, στα δύο ρεύματα στην περιοχή των Σπάτων
-
Λεωφόρος Δημοκρατίας: από την οδό Ακτής Ιωνίας έως τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Πέραμα (Κερατσίνι)
-
Γρηγορίου Λαμπράκη: από τη Λεωφόρο Σχιστού έως την οδό Μπαλή (Κερατσίνι)
-
Περιφερειακή Αιγάλεω: από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την Αττική Οδό
-
28ης Οκτωβρίου Νέας Περάμου: από Θωμά Γεωργιάδου έως οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
-
Οδός Δερβενοχωρίων: από τη Λεωφόρο Γεννηματά
-
Μαγούλα: έξοδος Αττικής Οδού
-
Κηφισός: έξοδος Μεταμόρφωσης
-
Μετς: οδός Ευγένιου Βουλγάρεως από Αριστονίκου προς Αναπαύσεως
-
Νέα εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου: περιορισμένη κυκλοφορία μόνο από την αριστερή λωρίδα, λόγω φερτών υλικών και πλημμυρών
Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν αυτά τα σημεία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφάλειά τους.
