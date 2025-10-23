Κακοκαιρία: Έπεσαν 18.000 κεραυνοί! Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο 

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό της Κέρκυρας και ήταν ίσο με 54 χιλιοστά

23 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Μεγάλες και σημαντικές βροχές σημειώθηκαν την Πέμπτη (23/10), κυρίως στα δυτικά, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό της Κέρκυρας και ήταν ίσο με 54 χιλιοστά.

Καιρός: Διπρόσωπος και αύριο (24/10/2025), βροχές, ακραία φαινόμενα, αλλά και 27 βαθμοί!

Παράλληλα μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 986 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 17254 πάνω από τη θάλασσα.

Στους χάρτες των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 18:20 της Πέμπτης και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 18:20.
