Κακοκαιρία – Κέρκυρα: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια τουριστών

Με ισχυρές βροχές ξεκίνησε στην Κέρκυρα το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Στην περιοχή του ακρωτηρίου, στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Η οικογένεια είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για παρόμοια περιστατικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



