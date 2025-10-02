Κακοκαιρία – Κέρκυρα: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια τουριστών

Συναγερμός στην Κέρκυρα για οικογένεια τουριστών που εγκλωβίστηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία - Κέρκυρα: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια τουριστών Φωτογραφία αρχείου
02 Οκτ. 2025 7:34
Pelop News

Με ισχυρές βροχές ξεκίνησε στην Κέρκυρα το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Στην περιοχή του ακρωτηρίου, στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Η οικογένεια είναι καλά στην υγεία της, ενώ μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για παρόμοια περιστατικά.
