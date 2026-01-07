Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων

Δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν έμειναν στο αεροδρόμιο αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη

Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων
07 Ιαν. 2026 21:11
Τελικά δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα Ιωάννινα και να προσγειωθεί το αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα.

Φτάνοντας πάνω από τον Αμβρακικό και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν αναγκάστηκε να κάνει… στροφή και να επιστρέψει στο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως μεταδίδει το ΕpirusPost, δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Αθήνα, έμειναν στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων αναζητώντας πλέον τρόπο να ταξιδέψουν οδικώς ή να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

Αρκετοί μάλιστα –που είχαν βρεθεί για διακοπές στην περιοχή- είχαν προγραμματίσει ταξίδι από την Αθήνα για τους προορισμούς τους με άλλη πτήση. Βρέθηκαν όμως «εγκλωβισμένοι» στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Μήνυμα του 112: Προσοχή στις μετακινήσεις

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης το 112 με μήνυμα του προειδοποίησε για την εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας_Ηπείρου.

Δείτε το μήνυμα

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων εξέδωσε απόψε «κόκκινη προειδοποίηση» για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο, τα οποία αναμένονται να εκδηλωθούν τις επόμενες 6-8 ώρες.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές εντοπίζονται γύρω από τον Λούρο και τα Σύβοτα.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται για περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Η περιφέρεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και θα ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές ή νέα μέτρα προστασίας.

