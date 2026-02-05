Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά ΦΩΤΟ

Η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Κέρκυρα και αναμένεται προκάλεσε αρκετά προβλήματα στο νησί του Ιονίου. Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ERTNews σημειώθηκαν ζημιές σε στέγες σπιτιών και σε ένα περίπτερο της κοινότητας Αφιώνας προκάλεσε το πέρασμα ενός μικρού ανεμοστρόβιλου.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το κιόσκι καθώς και κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι απομάκρυναν τα αντικείμενα που είχε παρασύρει ο αέρας και καθάρισαν το οδικό δίκτυο από πεσμένα κλαδιά.

Στους Καββαδάδες, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας μέχρι το πρωί. Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο Περιβόλι, όπου λόγω των ανέμων δέντρο έπεσε πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τη δίωρη διακοπή της παροχής.

Το βράδυ διεκόπη για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα λόγω των ανέμων, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων. Η πτήση της Aegean προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» χρειάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για να αποφύγει καταιγιδοφόρα νέφη στα δυτικά και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Πλημμύρες και στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα. Κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Αργοστολίου.

