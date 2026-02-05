Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά ΦΩΤΟ

Ζημιές σε σπίτια, διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων στη Κέρκυρα. Πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά ΦΩΤΟ
05 Φεβ. 2026 7:36
Pelop News

Η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Κέρκυρα και αναμένεται προκάλεσε αρκετά προβλήματα στο νησί του Ιονίου. Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Καιρός: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση για την Πάτρα

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ERTNews σημειώθηκαν ζημιές σε στέγες σπιτιών και σε ένα περίπτερο της κοινότητας Αφιώνας προκάλεσε το πέρασμα ενός μικρού ανεμοστρόβιλου.

Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε το κιόσκι καθώς και κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι οποίοι απομάκρυναν τα αντικείμενα που είχε παρασύρει ο αέρας και καθάρισαν το οδικό δίκτυο από πεσμένα κλαδιά.

Στους Καββαδάδες, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας μέχρι το πρωί. Παρόμοιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο Περιβόλι, όπου λόγω των ανέμων δέντρο έπεσε πάνω στο δίκτυο, με αποτέλεσμα τη δίωρη διακοπή της παροχής.

Το βράδυ διεκόπη για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή της Γαρίτσας, καθώς η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα λόγω των ανέμων, εμποδίζοντας τη διέλευση των οχημάτων. Η πτήση της Aegean προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» χρειάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για να αποφύγει καταιγιδοφόρα νέφη στα δυτικά και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Πλημμύρες και στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα. Κυρίως στην παραλιακή ζώνη του Αργοστολίου.

Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:44 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Πατρών – Πύργου
7:36 Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά ΦΩΤΟ
7:30 Τοξικότητα και περιχαράκωση
7:28 Αχαΐα: Γεμίζουν σταδιακά οι λίμνες στο σπήλαιο των Λιμνών στα Καλάβρυτα
7:17 Καιρός: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:11 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ
23:57 «Δεν ντράπηκα ποτέ να δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου, γιατί ήταν η στιγμή που με αγάπησα», η Ρεγγίνα Μακέδου για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
23:39 «Το τραγούδι του Akyla δεν με γαργαλάει τόσο πολύ μουσικά», το σχόλιο της Βικτώριας Χαλκίτη για τη Eurovision
23:21 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες
22:57 Σαουδική Αραβία: Εκδίδει διαβατήρια για καμήλες! ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Ο Τραμπ απειλεί Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
22:45 Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου
22:37 Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό
22:30 Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Μεταμόρφωση: 56χρονη δασκάλα γιόγκα ανατίναζε οχήματα συγγενών και φίλων για εκδίκηση!
21:59 Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ
21:50 Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!
21:41 Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ: Εξέφρασε τη θλίψη της για ότι συνέβη στη Χίο
21:30 Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ