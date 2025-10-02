Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από τα δυτικά συνεχίζει να προκαλεί μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το τελευταίο 24ωρο οι Παξοί κατέγραψαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, με 94,4 χιλιοστά.

Ακολουθούν τα Θεοδωριανά Άρτας με 55,6 χιλιοστά και το Μουζάκι Καρδίτσας με 54,6 χιλιοστά. Μέχρι το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, 277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (~51%) κατέγραφαν βροχή.

Η κακοκαιρία επηρεάζει το Ιόνιο, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, με έντονες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρχών Πολιτικής Προστασίας.

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Στον χάρτη του meteo.gr παρουσιάζονται τα ύψη βροχής έως το πρωί της Πέμπτης, δείχνοντας τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία.

