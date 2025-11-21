Κακοκαιρία σαρώνει Ιόνια και Ήπειρο: Σοβαρές ζημιές σε Κέρκυρα και Καστοριά

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Κέρκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και καθιστώντας πολλούς δρόμους μη προσβάσιμους. Απαραίτητη κρίθηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού με βρέφος.

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν επίσης Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, ενώ η Καστοριά και η Ήπειρος αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της σφοδρής κακοκαιρίας, με πλημμυρισμένες περιοχές και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να μειωθεί από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Στους Καουσάδες Κέρκυρας, έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υποχώρηση ολόκληρης πλαγιάς, με ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και ακατοίκητα σπίτια. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας πλήρως την πρόσβαση στην περιοχή. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το Forecast Weather Greece δείχνουν ρέματα δίπλα σε κατοικημένες ζώνες να έχουν υπερχειλίσει.

Σε Κόνιτσα και Πάπιγκο, το ύψος της βροχόπτωσης έφτασε τα 50 και 70 χιλιοστά αντίστοιχα μόνο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με το συνολικό ποσό βροχής τριών ημερών να ξεπερνά τα 330 χιλιοστά — περίπου το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.

Στην Ήπειρο, το ιστορικό γεφύρι της Βροσίνας άντεξε στην πίεση των χειμάρρων, ενώ τα Μαστοροχώρια Ιωαννίνων παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, με συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάστασή της.

Στην Καστοριά, ο Αλιάκμονας υπερχείλισε σε πολλά σημεία, οδηγώντας σε προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού. Το χωριό του Γράμμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο ποταμός εγκλώβισε πέντε κτηνοτρόφους με τα κοπάδια τους. Πλημμύρισαν καλλιέργειες σε Άργος Ορεστικό και σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα σε Νεστόριο και γειτονικές κοινότητες, όπου επιβλήθηκε διακοπή πόσιμου νερού.

Στα Κανάλια, πτώση δέντρου προκάλεσε φθορές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – Σαγιάδας η κυκλοφορία διεκόπη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Στην περιοχή της Μονής Στομίου σημειώθηκαν επιπλέον πλημμύρες, ενώ διακοπές ρεύματος καταγράφονται και σε περιοχές της Κόνιτσας.

