Κακοκαιρία σε δύο «κύματα»: Έως 80 χιλιοστά βροχής σε Στερεά και Εύβοια – Προειδοποιεί ο Θοδωρής Κολυδάς για έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από τις αρχές της εβδομάδας χωρίζεται σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος προειδοποιεί ότι η ένταση των φαινομένων θα είναι αυξημένη κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες.

Οι βροχοπτώσεις χαρακτηρίζονται «τυπικές φθινοπωρινές», ωστόσο η ένταση και η διάρκεια τους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, με ορισμένες περιοχές να αναμένεται να δεχθούν έως και 80 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες.

Πρώτο κύμα: Κεντρική και Ανατολική Στερεά – Βόρεια Εύβοια

Ο πυρήνας των φαινομένων εντοπίζεται σήμερα στις περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς καθώς και στη βόρεια Εύβοια, όπου ο Κολυδάς προβλέπει ποσά βροχής 60 έως 80 χιλιοστά, τοπικά και υψηλότερα.

Δεύτερο κύμα: Θεσσαλία – Σποράδες

Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας επηρεάζει Θεσσαλία και Σποράδες, με εκτιμώμενες βροχοπτώσεις 30 έως 60 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές όπως η Σκιάθος, οι μετρήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τα 60 χιλιοστά.

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κολυδά, έντονα φαινόμενα αναμένονται σε:

Ανατολική Πελοπόννησο, Αττική, Νότια Εύβοια και Δυτικές Κυκλάδες, με έως 50 χιλιοστά βροχής.

Νότιο Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησο και Κρήτη, με 20–30 χιλιοστά.

Ήπειρο και Βόρεια Ελλάδα, όπου τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα (0–15 χιλιοστά).

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι, αν και η κακοκαιρία έχει τυπικά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, η προσοχή των πολιτών είναι απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές όπου οι απορροές είναι ήδη κορεσμένες.

«Η προσοχή μας πάντοτε είναι απαραίτητη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά από τα δυτικά, ωστόσο σε περιοχές όπως η βόρεια Εύβοια και η Στερεά Ελλάδα παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων», ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του.

Επικαιροποιημένο δελτίο ΕΜΥ: Πού επιμένουν τα φαινόμενα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και το βράδυ της Τετάρτης (5 Νοεμβρίου).

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο, κυρίως στη Λήμνο, από το μεσημέρι της Τρίτης έως το βράδυ.

Στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία, από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην Ανατολική Στερεά και την Αττική, από το απόγευμα της Τρίτης έως το βράδυ.

Στο νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία, πρόσκαιρα το απόγευμα της Τρίτης.

Στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, με βόρειους ανέμους 3–5 μποφόρ και ενίσχυση στα 6 στα ανατολικά. Θερμοκρασία 14–20°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, βορειοδυτικοί άνεμοι 4–6 μποφόρ, θερμοκρασία 13–16°C.

Θεσσαλία – Εύβοια – Ανατολική Στερεά: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Σποράδες, Μαγνησία και Βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από την Πέμπτη, ωστόσο βροχές θα συνεχιστούν σε Κρήτη, Κυκλάδες και νότια ηπειρωτικά.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται στα κεντρικά και βόρεια, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται επιδείνωση στα δυτικά, με νέες βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο.

Η ΕΜΥ και οι μετεωρολόγοι συνιστούν επαγρύπνηση, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.

