Κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, αγωνία για τις επόμενες ημέρες

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα, Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα, με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο νέων ζημιών, ενώ τα συνεργεία διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη βοήθεια ανθρώπων και ζώων.

Οι αρχές βρίσκονται σε 24ωρη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις επόμενες ημέρες.

Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στην Κέρκυρα, η κατάσταση παραμένει δύσκολη παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης. Στο χωριό Καρουσάδες, κατολίσθηση προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, ενώ στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα νερό εισήλθε σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καταστρέφοντας έπιπλα και συσκευές. Ο παραλιακός δρόμος υπέστη σοβαρές φθορές και παραμένει μη προσβάσιμος.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε πως πρόκειται για «δραματική κατάσταση» και ότι η αποκατάσταση θα χρειαστεί χρόνο και σοβαρή μελέτη.

Στην Ήπειρο, η κακοκαιρία δημιούργησε λίμνες σε χωράφια και πλημμύρες σε παράλληλους δρόμους. Στα Ιωάννινα και τα Τζουμέρκα, η Πυροσβεστική και ειδικές διασωστικές ομάδες έσπευσαν για να βοηθήσουν κατοίκους και ζώα σε κίνδυνο, μεταφέροντας ακόμη και ιατρικό εξοπλισμό. Στην Άρτα, αρκετά σπίτια παραμένουν αποκλεισμένα, ενώ δρόμοι και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες είναι ανησυχητικές, καθώς από μεθαύριο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με νέες βροχοπτώσεις, γεγονός που διατηρεί σε συναγερμό τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές, ενώ οι υπηρεσίες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των υποδομών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

