Κακοκαιρίας συνέχεια με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ – Νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σε επτά περιοχές. Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα και πότε πέφτει η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Κακοκαιρίας συνέχεια με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους έως 9 μποφόρ - Νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης, η πρόγνωση για την Πάτρα
13 Φεβ. 2026 7:50
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Για σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται σε επτά περιοχές, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (α.α. 5/2026), διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση για κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Οι περιοχές στο επίκεντρο

Έως τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα επηρεάζουν:

  • τη δυτική και νότια Πελοπόννησο,

  • τα νησιά του Ιονίου,

  • την Κρήτη,

  • τις Κυκλάδες (πρόσκαιρα τη νύχτα),

  • τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου,

  • τη Θράκη.

Στα Δωδεκάνησα οι καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα έως και το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αυξημένα ύψη βροχής καταγράφονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ σημαντικά φαινόμενα σημειώνονται και στα δυτικά καθώς και στη δυτική Κρήτη.

Θυελλώδεις άνεμοι

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν:

  • στη Δυτική Ελλάδα έως το πρωί της Παρασκευής,

  • σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια της νύχτας,

  • σε Κύθηρα και Κρήτη από το πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ, κυρίως στα νότια πελάγη.

Η εικόνα του καιρού σήμερα

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα είναι εντονότερα μέχρι το πρωί στα δυτικά και νότια, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας:

  • έως 16 βαθμούς στα βόρεια,

  • 17 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο,

  • έως 19 βαθμούς στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, δυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι και βαθμιαία βελτίωση. Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Πάτρα: Καταιγίδες και άστατος καιρός. Η θερμοκρασία έως 14°C και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με βροχές και καταιγίδες που θα ενταθούν το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια και τοπικού χαρακτήρα.

Την Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με πιθανότητα ισχυρών φαινομένων κατά τόπους. Οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Πτώση θερμοκρασίας από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Την Τρίτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με πυκνές χιονοπτώσεις κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και ενίσχυση των δυτικών ανέμων στα πελάγη.

