Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ

Βίντεο από τη σύγκρουση βαν με τραμ στο Καλαμάκι, που σημειώθηκε χθες, βλέπει πλέον το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις στιγμές λίγο πριν από την πρόσκρουση. Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα που βρίσκεται στο εσωτερικό του τραμ και δείχνει το μικρό φορτηγό να κινείται προς τα πίσω, την ώρα που ο συρμός πλησιάζει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύγκρουση.

Η καταγραφή δίνει μια καθαρή εικόνα του τρόπου με τον οποίο εκτυλίχθηκε το περιστατικό στο Καλαμάκι, με το βαν να επιχειρεί όπισθεν χωρίς, όπως φαίνεται, ο οδηγός να έχει αντιληφθεί έγκαιρα την πορεία του τραμ. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η κίνηση αυτή αποδεικνύεται αρκετή για να σημειωθεί η πρόσκρουση με τον συρμό.

Κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος: Βούλιαξαν «Γέφυρα» και διόδια, αυξημένη κίνηση σε εθνικό δίκτυο, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Τι δείχνει το βίντεο από το τραμ

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η κάμερα μέσα από το τραμ καταγράφει το μικρό φορτηγό τη στιγμή που επιχειρεί να κάνει όπισθεν στο οδόστρωμα. Ο συρμός βρίσκεται ήδη σε πορεία και πλησιάζει το σημείο, χωρίς να υπάρχει χρονικό περιθώριο ώστε να αποφευχθεί η επαφή.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική ως προς την αλληλουχία των κινήσεων. Το βαν φαίνεται να μετακινείται προς τα πίσω και να καταλήγει στην τροχιά του τραμ, οδηγώντας στη σύγκρουση. Από τα πλάνα προκύπτει ότι ο οδηγός του οχήματος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί ότι ο συρμός βρισκόταν ακριβώς πίσω του εκείνη τη στιγμή.

Το βίντεο, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, λειτουργεί και ως ένα κρίσιμο τεκμήριο για το πώς σημειώθηκε το συμβάν, καθώς αποτυπώνει χωρίς παρερμηνείες τη χρονική ακολουθία των κινήσεων που οδήγησαν στο ατύχημα.

Η κίνηση του βαν και η σύγκρουση στο Καλαμάκι

Όλα δείχνουν ότι το καθοριστικό στοιχείο στο περιστατικό ήταν η όπισθεν του μικρού φορτηγού. Το όχημα φαίνεται να κινήθηκε προς τα πίσω χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πλήρης ορατότητα ή χωρίς να έχει γίνει αντιληπτός ο συρμός που ερχόταν. Έτσι, η σύγκρουση έγινε σχεδόν αναπόφευκτη.

Το περιστατικό στο Καλαμάκι επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της αυξημένης προσοχής σε σημεία όπου κινούνται μέσα σταθερής τροχιάς, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με πυκνή κυκλοφορία και συχνές εναλλαγές στην κίνηση των οχημάτων. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια κίνηση λίγων δευτερολέπτων μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.





Το οπτικό υλικό και η εικόνα του συμβάντος

Η δημοσιοποίηση του βίντεο επιτρέπει πλέον να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Σε αντίθεση με μια απλή περιγραφή του τροχαίου, το οπτικό υλικό από την κάμερα του τραμ δείχνει τη στιγμή της πρόσκρουσης όπως καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο και βοηθά να αποτυπωθεί με ακρίβεια η εξέλιξη του περιστατικού.

Το βίντεο από το Καλαμάκι αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς καταγράφει τη στιγμή που το βαν κάνει όπισθεν και συγκρούεται με τον συρμό. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι ο οδηγός του οχήματος δεν υπολόγισε σωστά την κίνηση του τραμ ή δεν το αντιλήφθηκε καθόλου, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύγκρουση.

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά περιστατικών που υπενθυμίζουν ότι η συνύπαρξη οχημάτων και τραμ στους δρόμους των πόλεων απαιτεί σταθερά αυξημένη προσοχή, καθαρό οπτικό πεδίο και σωστή εκτίμηση των αποστάσεων πριν από κάθε ελιγμό.

