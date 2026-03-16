Καλαμαριά: Ο 23χρονος άλλαξε γραμμή για το μαχαίρι – Αύριο απολογείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το επεισόδιο και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Ο 23χρονος, που έχει ήδη διωχθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι του, λέγοντας πως τον χτύπησαν, τον έριξαν στο έδαφος και συνέχισαν να του επιτίθενται. Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίζεται να έχει μεταβάλει την αρχική του θέση για το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε, παραδεχόμενος τελικά ότι ήταν δικό του και ότι το έφερε μαζί του για προστασία.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το υπόβαθρο της υπόθεσης. Αν και έχει καταγραφεί οπαδικό στοιχείο, οι Αρχές εξετάζουν και άλλα ενδεχόμενα, καθώς προκύπτει ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν. Στα πρώτα στάδια της διερεύνησης είχε εξεταστεί ακόμη και πιθανή σύνδεση με άλλη δικογραφία, ωστόσο αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Την ίδια ώρα, στο κάδρο της έρευνας παραμένουν και τα πρόσωπα που ήταν παρόντα στο επεισόδιο. Ο 20χρονος φίλος του θύματος, στρατιώτης, που παραδόθηκε στις Αρχές την Κυριακή, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματικές βλάβες σε βάρος του 23χρονου και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, σε βάρος του έχει ασκηθεί και συμπληρωματική δίωξη με βάση τις διατάξεις για την αθλητική βία, καθώς και για σύσταση συμμορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



