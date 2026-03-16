Καλαμαριά: Ο 23χρονος άλλαξε γραμμή για το μαχαίρι – Αύριο απολογείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Νέα στοιχεία προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, καθώς ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αναίρεσε μέρος των αρχικών ισχυρισμών του ενώπιον των αστυνομικών. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να ερευνά τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Μαρτίου.

16 Μαρ. 2026 12:20
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το επεισόδιο και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Ο 23χρονος, που έχει ήδη διωχθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι του, λέγοντας πως τον χτύπησαν, τον έριξαν στο έδαφος και συνέχισαν να του επιτίθενται. Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίζεται να έχει μεταβάλει την αρχική του θέση για το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε, παραδεχόμενος τελικά ότι ήταν δικό του και ότι το έφερε μαζί του για προστασία.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το υπόβαθρο της υπόθεσης. Αν και έχει καταγραφεί οπαδικό στοιχείο, οι Αρχές εξετάζουν και άλλα ενδεχόμενα, καθώς προκύπτει ότι δράστης και θύμα γνωρίζονταν. Στα πρώτα στάδια της διερεύνησης είχε εξεταστεί ακόμη και πιθανή σύνδεση με άλλη δικογραφία, ωστόσο αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Την ίδια ώρα, στο κάδρο της έρευνας παραμένουν και τα πρόσωπα που ήταν παρόντα στο επεισόδιο. Ο 20χρονος φίλος του θύματος, στρατιώτης, που παραδόθηκε στις Αρχές την Κυριακή, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματικές βλάβες σε βάρος του 23χρονου και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, σε βάρος του έχει ασκηθεί και συμπληρωματική δίωξη με βάση τις διατάξεις για την αθλητική βία, καθώς και για σύσταση συμμορίας.

