Καλαμαριά: Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις του 23χρονου για τη δολοφονία του 20χρονου – Τα νέα στοιχεία για τα τραύματα και το οπαδικό υπόβαθρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για το αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, που κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο, με το ανακριτικό ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον όχι μόνο στη διαδρομή των εμπλεκομένων πριν και μετά τη φονική συμπλοκή, αλλά και στις αντιφάσεις που εμφανίζονται στους ισχυρισμούς του 23χρονου κατηγορούμενου. Ο νεαρός, που έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου, διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Από την πρώτη στιγμή ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε θύμα ενέδρας κοντά στο σπίτι του και ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η υπερασπιστική αυτή γραμμή δεν μένει αμετάβλητη. Ενώ αρχικά φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι το μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο δεν ήταν δικό του, στη συνέχεια άλλαξε θέση και φέρεται να παραδέχθηκε ότι το έφερε ο ίδιος, υποστηρίζοντας πως το είχε μαζί του για προστασία. Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της εκδοχής περί άμυνας που επιχειρεί να προβάλει.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 23χρονος δεν ήταν μόνος του το βράδυ της επίθεσης. Το ενδεχόμενο παρουσίας και δεύτερου ατόμου δίπλα του παραμένει ανοιχτό, ενώ στη δικογραφία μπαίνουν και τα πρόσωπα που φέρονται να συνόδευαν το θύμα. Ήδη, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σχηματίζεται δικογραφία για δύο φίλους του 20χρονου, με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος που σχετίζονται με επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, υπό τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Το οπαδικό υπόβαθρο της υπόθεσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως υπόθεση με έντονη οπαδική χροιά, ενώ και η πλευρά της οικογένειας του θύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ο δικηγόρος της οικογένειας κάνει λόγο για υπόθεση «καθαρά οπαδικού χαρακτήρα», απορρίπτοντας τις αναφορές που επιχείρησαν να συνδέσουν τη δολοφονία με άλλες άσχετες υποθέσεις που είχαν δει το φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο 20χρονος έχουν αφεθεί λουλούδια, φαναράκια, κασκόλ και φανέλες του ΠΑΟΚ, στοιχείο που ενισχύει και τη δημόσια εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και τα νέα ευρήματα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο 23χρονος μετά το φονικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συμπλοκή φέρεται να πήγε σε ιδιώτη γιατρό στην Καλαμαριά, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνουν ράμματα στο κεφάλι. Πέρα από τα τραύματα στο κεφάλι, φέρεται να φέρει ακόμη τρία χτυπήματα στο σώμα, συγκεκριμένα στον μηρό, στη μέση και στους γλουτούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ιατροδικαστές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν με βεβαιότητα το αντικείμενο που προκάλεσε αυτές τις κακώσεις, ενώ φέρονται να μην υιοθετούν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου ότι προήλθαν από χτυπήματα με σφυρί.

Στον αντίποδα, τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον 20χρονο σκιαγραφούν με ιδιαίτερη σαφήνεια τη βαρύτητα της επίθεσης. Σύμφωνα με την τεχνική σύμβουλο της οικογένειας, ο θάνατός του προήλθε από μαζική απώλεια αίματος, αφού το βασικό χτύπημα προκάλεσε ρήξη στο τοίχωμα της καρδιάς από νύσσον και τέμνον όργανο, όπως μαχαίρι. Παράλληλα, καταγράφηκε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, ενώ υπήρχαν και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, με κύριο ένα κάταγμα στη ζυγωματική χώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του θανατηφόρου χτυπήματος.

Η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί άμυνας, επισημαίνοντας ότι η κατοχή και η επανειλημμένη χρήση μαχαιριού, σε συνδυασμό με τα τραύματα που έχουν καταγραφεί, δεν αφήνουν περιθώρια για διαφορετική ανάγνωση της πράξης. Από την άλλη, ο 23χρονος επιχειρεί να στηρίξει την υπερασπιστική του γραμμή στο ότι δέχθηκε επίθεση και ότι αντέδρασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση πίεσης και σωματικού κινδύνου. Το ακριβές πλαίσιο της συμπλοκής, οι κινήσεις όλων των εμπλεκομένων και η πιθανή παρουσία επιπλέον προσώπων αποτελούν πλέον κομβικά σημεία για την πορεία της ανάκρισης.

Η απολογία της Τρίτης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται πως θα δείξει αν ο κατηγορούμενος θα επιμείνει στην ίδια γραμμή ή αν θα υπάρξουν νέες διαφοροποιήσεις στους ισχυρισμούς του. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Καλαμαριάς έχει ήδη ανοίξει έναν νέο κύκλο συζήτησης για την οπαδική βία, τη χρήση μαχαιριών σε τέτοιου τύπου συγκρούσεις και την ταχύτητα με την οποία μια συμπλοκή μπορεί να εξελιχθεί σε φονικό.

