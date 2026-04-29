Καλαμάτα: Μυστήριο με τον 44χρονο που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο με σφαίρα στο κεφάλι

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του 44χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνιά, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν την άκρη του νήματος σε μια υπόθεση που μόνο απλή δεν δείχνει. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν θάνατο από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ η έρευνα κινείται προς την κατεύθυνση της ανθρωποκτονίας, χωρίς πάντως να αποκλείεται οριστικά κανένα σενάριο σε αυτό το στάδιο.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης από πρόσωπα που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον φιλοξενούσαν το τελευταίο διάστημα στην κτηνοτροφική μονάδα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Πληροφορίες που μεταδίδονται από μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι λίγο πριν από τον εντοπισμό της σορού ακούστηκε πυροβολισμός στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο το περιβάλλον του 44χρονου

Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις καταθέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο θύμα και φαίνεται να γνώριζαν τις τελευταίες κινήσεις του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που συνδέονται με τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος και τα οποία ενημέρωσαν την αστυνομία όταν τον εντόπισαν. Παράλληλα, ερευνάται το πώς βρέθηκε στην Καλαμάτα, πόσο καιρό έμενε εκεί και ποιες επαφές είχε στην περιοχή.

Γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνει και το παρελθόν του θύματος. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 44χρονος ήταν γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορινθίας, πριν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στην Καλαμάτα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τόσο το περιβάλλον του όσο και τυχόν ανοιχτές υποθέσεις ή προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Το σενάριο της δολοφονίας κερδίζει έδαφος

Αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν τους αστυνομικούς να δίνουν μεγάλο βάρος στο ενδεχόμενο δολοφονίας. Το τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ο χώρος όπου βρέθηκε η σορός και η ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες κινήθηκε το θύμα τις τελευταίες ώρες, συνθέτουν μια υπόθεση με πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της έρευνας, καθώς αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση και την αστυνομική διερεύνηση.

