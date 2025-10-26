Καλάβρυτα: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο μονοπάτι ΦΩΤΟ

Γάλλος υπήκοος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Καλάβρυτα: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο μονοπάτι ΦΩΤΟ
26 Οκτ. 2025 10:40
Pelop News

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Λυκούρια Καλαβρύτων, μετά από πτώση ενός πεζοπόρου σε δύσβατο και απόκρημνο τμήμα του ορεινού μονοπατιού Ε.

Ο τραυματίας, ένας Γάλλος υπήκοος, έχασε την ισορροπία του και δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, με ομάδα διασωστών και αναρριχητών, οι οποίοι, μετά από αρκετές ώρες, κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα, να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν σε προσβάσιμο σημείο.

Στο σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρίπολης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Καλάβρυτα: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο μονοπάτι ΦΩΤΟ

Καλάβρυτα: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο μονοπάτι ΦΩΤΟ

 

Πηγή: kalavrytanews
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Επιδόματα ΟΠΕΚΑ-ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις προπληρωμένες κάρτες
13:15 Η αντίδραση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου για κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ
13:07 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Sold out η τελετή υποδοχής, μάχη για μια πρόσκληση
13:00 Ροδάνθη Φλώρου: Οδηγός μου το κρυφό όραμα για τον Μπάιρον
12:56 Τραγωδία στην Ευρυτανία: 39χρονος σκοτώθηκε σε πτώση οχήματος σε χαράδρα
12:47 Pink the City 2025: Βάφτηκαν ροζ οι δρόμοι της Πάτρας! ΦΩΤΟ
12:35 Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»
12:27 Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά: Έρευνες για τον εντοπισμό του υπαιτίου
12:20 Κακλαμάνης: Καταδίκη της επίθεσης σε Μάκη Βορίδη
12:18 GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι
12:14 Το Αθλόραμα «πέταγε» στους Διασυλλογικούς αγώνες Κ14-Κ12
12:13 Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο για τον Πολιούχο και την απελευθέρωση της πόλης
12:03 Οδυσσέας Ιωάννου: «Πού ήσουν Αριστερά στην κηδεία του Σαββόπουλου;»
11:56 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη, αποδίδουν οι έλεγχοι
11:47 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για ληστεία και κλοπή σε υπεραγορά
11:40 Το φάρμακο αδυνατίσματος που προστατεύει την καρδιά
11:33 Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση το βρέφος 18 μηνών μετά από εγκαύματα από καυτό λάδι
11:24 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
11:17 Δένδιας: «Όνειδος για τη Δημοκρατία» η επίθεση σε Μ. Βορίδη και την οικογένειά του
11:09 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «αρχηγοί»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ