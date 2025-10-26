Καλάβρυτα: Επιχείρηση διάσωσης Γάλλου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο μονοπάτι ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Λυκούρια Καλαβρύτων, μετά από πτώση ενός πεζοπόρου σε δύσβατο και απόκρημνο τμήμα του ορεινού μονοπατιού Ε.

Ο τραυματίας, ένας Γάλλος υπήκοος, έχασε την ισορροπία του και δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, με ομάδα διασωστών και αναρριχητών, οι οποίοι, μετά από αρκετές ώρες, κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα, να τον ακινητοποιήσουν και να τον μεταφέρουν σε προσβάσιμο σημείο.

Στο σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρίπολης για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: kalavrytanews

