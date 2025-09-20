Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Πλανητέρο Καλαβρύτων, όταν πέντε κυνηγόσκυλα εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχει και η 6η ΕΜΑΚ Πατρών, με ένα όχημα και τρεις πυροσβέστες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια την περιοχή, ώστε να απεγκλωβίσουν τα ζώα και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

