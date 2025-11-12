Καλάβρυτα: Παρουσία Τασούλα οι εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος

Συνολικά 27 εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των φετινών επετειακών εκδηλώσεων του Ολοκαυτώματος, από τον Δήμο Καλαβρύτων.

12 Νοέ. 2025 8:24
Pelop News

Οι επετειακές εκδηλώσεις του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, θα κορυφωθούν το Σάββατο 13/12/2025 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα ο οποίος θα βρίσκεται στη μαρτυρική πόλη, ύστερα από πρόσκληση που του απηύθυνε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Με την τέλεση του ετήσιου Μνημοσύνου για τους εκτελεσθέντες απ’ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Δεκεμβρίου 1943 ξεκινούν, από την Κάτω Ζαχλωρού, την Παρασκευή 21/11/2025 οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια απ’ το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

Συνολικά 27 εκδηλώσεις σε Κάτω Ζαχλωρού, Σκεπαστό, Βραχνί – Σούβαρδο, Καλάβρυτα, Κερπινή, Ρωγούς, Μέγα Σπήλαιο, Αθήνα, Πριόλιθο, Αγία Λαύρα και Κλειτορία περιλαμβάνει το πρόγραμμα των φετινών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαβρύτων υπό τον τίτλο «Μέρες Μνήμης» το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Στην Κάτω Ζαχλωρού, στις 21 Νοέμβριου, στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στις 9 το πρωί θα τελεστεί Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες απ’ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής κατοίκους της Άνω και Κάτω Ζαχλωρούς.

Στη συνέχεια, στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, στις 10 το πρωί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θ’ ακολουθήσει ομιλία και αμέσως μετά προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς και τον Σύλλογο Φίλων Οδοντωτού Διακοπτού και Καλαβρύτων.

ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα τελεστεί μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου στο Σκεπαστό (9 το πρωί) για τα θύματα του βομβαρδισμού του χωριού από τα γερμανικά στούκας στις 29 Νοεμβρίου 1943.

Θ’ ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Εκτελεσθέντων, ομιλία, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Σεκπαστού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού.

