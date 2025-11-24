Καλάβρυτα: Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο – ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων.

24 Νοέ. 2025 9:02
Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, 95 ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της προχωρά η Εταιρεία με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ», σύμφωνα με την από 12/11/ 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η περίοδος κάλυψης των προαναφερθέντων αναγκών ορίζεται μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026, αναλόγως της επαρκούς χιονοκάλυψης του κέντρου, με στόχο την έναρξη από τον μήνα Δεκέμβριο όλων των δραστηριοτήτων ή μέρους αυτών, τμηματικά, εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έναρξη της χιονοδρομίας από τον μήνα Δεκέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη και τους τρόπους εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο ή για να συμπληρώσετε την αίτηση σκανάρετε το QR Code!

