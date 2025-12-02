Κάλεσμα σε παναναπηρική συγκέντρωση στην Πάτρα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ., προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, με τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας να καλεί τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες της πόλης να δώσουν δυναμικό «παρών».

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που διοργανώνει η ΣΕΑΑΝ, τονίζοντας την ανάγκη για μαζική αντίδραση απέναντι στις πολιτικές που –όπως σημειώνει– επιβαρύνουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα αιτήματα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ΑμεΑ από την ακρίβεια, τους πλειστηριασμούς και τις ελλείψεις στην υγεία, την ειδική αγωγή και την πρόνοια, καθώς και για ενίσχυση των εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης για τις δομές και τις υπηρεσίες που αφορούν παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός «με τη μιζέρια και την εξαθλίωση» και ότι η συλλογική δράση αποτελεί ασπίδα προστασίας για παιδιά, γονείς και ευάλωτα νοικοκυριά. Μέσα από κοινές διεκδικήσεις με τα σωματεία των ΑμεΑ, καλεί σε αγώνα και αλληλεγγύη «για την ολόπλευρη κάλυψη των αναγκών τους και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



