Κάλεσμα σε παναναπηρική συγκέντρωση στην Πάτρα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας συμμετέχει στη μεγάλη παναναπηρική κινητοποίηση της 3ης Δεκεμβρίου, καλώντας γυναίκες και οικογένειες να στηρίξουν τα αιτήματα προστασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία.

Κάλεσμα σε παναναπηρική συγκέντρωση στην Πάτρα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
02 Δεκ. 2025 13:05
Pelop News

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ., προγραμματίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ, με τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας να καλεί τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες της πόλης να δώσουν δυναμικό «παρών».

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση που διοργανώνει η ΣΕΑΑΝ, τονίζοντας την ανάγκη για μαζική αντίδραση απέναντι στις πολιτικές που –όπως σημειώνει– επιβαρύνουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα αιτήματα για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ΑμεΑ από την ακρίβεια, τους πλειστηριασμούς και τις ελλείψεις στην υγεία, την ειδική αγωγή και την πρόνοια, καθώς και για ενίσχυση των εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης για τις δομές και τις υπηρεσίες που αφορούν παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός «με τη μιζέρια και την εξαθλίωση» και ότι η συλλογική δράση αποτελεί ασπίδα προστασίας για παιδιά, γονείς και ευάλωτα νοικοκυριά. Μέσα από κοινές διεκδικήσεις με τα σωματεία των ΑμεΑ, καλεί σε αγώνα και αλληλεγγύη «για την ολόπλευρη κάλυψη των αναγκών τους και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
13:32 Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ