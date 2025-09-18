Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop

Η φιλοσοφία και η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η τμηματοποίησή της, ανάλογα με το αντικείμενο των εκθετών, για καλύτερη στοχευμένη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στα αντίστοιχα θεματικά σαλόνια.

18 Σεπ. 2025 19:14
Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD & DRINKS by Detrop, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η φιλοσοφία και η κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης έκθεσης είναι η τμηματοποίησή της, ανάλογα με το αντικείμενο των εκθετών, για καλύτερη στοχευμένη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στα αντίστοιχα θεματικά σαλόνια.

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας για το 2025, είναι η συμμετοχή με εκθέτες-παραγωγούς/επιχειρήσεις ελαιόλαδου, ελιάς και προϊόντων τους στο Golden Olive-Hall 9 της έκθεσης, με προϊόντα και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Οι επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια, και θα καταβάλουν στη διοργανώτρια εταιρεία μόνο το δικαίωμα εγγραφής της επιχείρησής τους στην Έκθεση (100€ / επιχείρηση).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που παράγουν πιστοποιημένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα ελιάς και ελαιόλαδου, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες – μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν την προβολή των προϊόντων τους μέσω του εκθεσιακού περιπτέρου της ΠΔΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ στο email: dao@pde.gov.gr όπου θα αναγράφουν:

  • επωνυμία επιχείρησης,
  • διακριτικό τίτλο,
  • όνομα και email υπευθύνου,
  • έδρα επιχείρησης,
  • κατηγορία προϊόντων και τυχόν πιστοποιήσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2613.613-208 & -209 του Τμήματος Προγραμματισμού και Προγραμμάτων Αγροδιατροφής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ.
