Καλιφόρνια: 30 χρόνια φυλακή σε παιδοκτόνο, ομολόγησε ότι σκότωσε τον επτά μηνών γιο του!

Ο Χάρο και η σύζυγός του, Ρεμπέκα, είχαν δηλώσει τον Αύγουστο ότι το μωρό είχε απαχθεί έξω από κατάστημα

04 Νοέ. 2025 21:31
Pelop News

Ένας άνδρας από τη νότια Καλιφόρνια, που ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία του επτά μηνών γιου του, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των 30 χρόνων.

Ρωσία: Θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι με τις σπάνιες γαίες

Ο 32χρονος Τζέικ Χάρο καταδικάστηκε είχε ομολογήσει την ενοχή του τον Οκτώβριο για τη εκ προθέσεως δολοφονία του γιου του, Ιμάνουελ. Παρά την πολύμηνη έρευνα δεν έχουν εντοπιστεί τα λείψανα του παιδιού.

Ο Χάρο και η σύζυγός του, Ρεμπέκα, είχαν δηλώσει τον Αύγουστο ότι το μωρό είχε απαχθεί έξω από κατάστημα. Είπαν ότι η Ρεμπέκα είχε δεχτεί επίθεση και είχε χάσει τις αισθήσεις της ενώ άλλαζε την πάνα του αγοριού.

Τελικά, το ζευγάρι συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα στο σπίτι τους. Η Ρεμπέκα είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις ασυνέπειες στην κατάθεσή τους.

Ο Χάρο καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά ετών και δύο μηνών για παραβίαση των όρων αναστολής και άλλες κατηγορίες, και σε 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη για επίθεση σε παιδί κάτω των οκτώ ετών. Θα εκτίσει τις ποινές διαδοχικά, αναφέρει το Associated Press.

Επιπλέον καταδικάστηκε να πληρώσει 10.000 δολάρια ως αποζημίωση.

Το 2018 ο Χάρο είχε ομολογήσει την ενοχή τους για τους σοβαρούς και μόνιμους τραυματισμούς που είχε προκαλέσει στην τότε 10 μηνών κόρη του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών με αναστολή, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πρέπει να εφαρμοστεί τώρα.

Η Ρεμπέκα Χάρο, 41 ετών, έχει δηλώσει αθώα και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.
