Καλιφόρνια: Δολοφόνησαν 8χρονο και τον έβαλαν στο ψυγείο!

Η σορός του 8χρονου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Καλιφόρνια. Οι γονείς και η γιαγιά του κατηγορούνται για τον θάνατό του.

Καλιφόρνια: Δολοφόνησαν 8χρονο και τον έβαλαν στο ψυγείο!
04 Νοέ. 2025 8:51
Pelop News

Ένα 8χρονο αγοράκι δολοφονήθηκε και το σώμα του τοποθετήθηκε σε ψυγείο σε διαμέρισμα στην Καλιφόρνια,  γεμάτο με πάγο από τους ίδιους του τους γονείς και τη γιαγιά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σορός βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Καλιφόρνια την περασμένη Τρίτη.

Κάτοικος της πολυκατοικίας στο Λίνγουντ, που δεν κατονομάζεται, κάλεσε την αστυνομία ζητώντας να γίνει έλεγχος ευημερίας στους ενοίκους του σπιτιού.

Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, η 25χρονη Ντέστινι Χάρισον και ο Ντάνιελ Μονζόν, καθώς και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα, η 45χρονη Άνα Κάρκαμο Ζαρσένο, κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατο.

Η Ζαρσένο και ο Μονζόν αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Οι τρεις τους φέρονται να προκάλεσαν εκ προθέσεως σωματική βλάβη στο παιδί, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, δήλωσε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη ο Αϊζάια γίνεται ακόμη πιο αποτρόπαιη από το γεγονός ότι, όπως φέρεται, προήλθε από τα ίδια τα άτομα που έπρεπε να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν».

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Αϊζάια υπέστη παρατεταμένη κακοποίηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι «υπέκυψε στα τραύματά του» στις 24 Οκτωβρίου.

«Το σώμα του βρέθηκε λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε ψυγείο γεμάτο πάγο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα.

Τρία ακόμη παιδιά, ηλικίας 16, 13 και εννέα μηνών, εντοπίστηκαν στο ίδιο διαμέρισμα στο Λίνγουντ όπου βρέθηκε ο Αϊζάια.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και τέθηκαν υπό την προστασία της Υπηρεσίας Παιδιών και Οικογενειακών Υποθέσεων της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η επόπτρια της κομητείας, Τζάνις Χαν. «Η καρδιά μου ραγίζει για όσα πρέπει να βίωσαν τα υπόλοιπα παιδιά στο σπίτι αυτό, και είναι ζωτικής σημασίας η υπηρεσία μας να κάνει τα πάντα για να τα στηρίξει και να τα κρατήσει ασφαλή υπό προστασία».

Οι γείτονες είπαν στα τοπικά μέσα ότι η οικογένεια δεν είχε δώσει σημάδια ανησυχίας. «Καμιά φορά έβγαιναν έξω να παίξουν», ανέφερε μία κάτοικος. «Η μητέρα ήταν πάντα εκεί με τον σκύλο της. Χαμογελούσε, έλεγε “γεια”. Τίποτα ασυνήθιστο».

Η εγγύηση για τους τρεις κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης από 32 χρόνια έως ισόβια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 Και επίσημα ο Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών
11:33 Πάτρα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ – Παρών ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
11:30 Ηλικία και άσκηση: Πώς να προσαρμόσουμε τη γυμναστική μετά τα 50
11:27 Ξάνθη: Έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο – Νεκρός 60χρονος εργάτης
11:25 Η αποκάλυψη της Καινούργιου για το θαύμα
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα
11:20 ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και 6 μποφόρ, ποιες περιοχές τίθενται σε συναγερμό – Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
11:19 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ
11:17 Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου με Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις – Προς παραίτηση ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας
11:13 Εκδήλωση στην Πάτρα για την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
11:09 Ερντογάν: «Νέα εποχή για την άμυνα μας με τα Eurofighter»
11:04 ΕΚΤΑΚΤΟ Χαλκίδα: Συλλήψεις για την φονική συμπλοκή, πώς συνδέεται με την υπόθεση Λυγγερίδη
10:58 Ιατροδικαστική Πατρών: Ανοίγει νέα υπόθεση νεκρού βρέφους, η πραγματογνωμοσύνη είχε αφήσει ερωτηματικά
10:58 ΙΕΛΚΑ: Σταθεροποιείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα αυξήθηκαν, πού παρατηρούνται μειώσεις
10:56 Η Νίκη Προαστείου καταγγέλλει στοχοποίηση από τους διαιτητές
10:53 Φονικό Βορίζια: Ετοιμα να παραδοθούν τα 3 αδέλφια, η απαίτηση της μάνας του 39χρονου και η έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού ΦΩΤΟ
10:43 Γεωργιάδης: Διακομματική στήριξη του νομοσχεδίου για την Υγεία παρά τις αντιπαραθέσεις
10:39 Η απάντηση του Σούντγκρεν στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
10:32 Χαρίτσης: Η κυβέρνηση ψεύδεται συνειδητά για τα ΕΛΤΑ, θα τα πούμε στη Βουλή
10:31 Θανατηφόρο τροχαίο στην Κυψέλη, νεκρός μοτοσικλετιστής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ