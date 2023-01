Καλιφόρνια: Νεκρός ο δράστης του μακελειού με 10 θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού στην Καλιφόρνια φαίνεται πως αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία του Λος Άντζελες.

«Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», δήλωσε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το ανθρωποκυνηγητό που έλαβε τέλος με μια πιστολιά προερχόμενη από το λευκό φορτηγάκι του φερόμενου ως δολοφόνου.

Ο ύποπτος κατονομάστηκε ως Χου Καν Τραν, 72 ετών.

