Καλιφόρνια: Συνεχίζονται οι διάσπαρτες εστίες φωτιάς στα νότια – Ελπίδα η βροχή

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη νότια Καλιφόρνια, έπειτα από τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης.

Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή ατμόσφαιρα δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι ελπίδες έχουν εναποτεθεί στη βροχή που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ υπέγραψε ένα πακέτο στήριξης για τους πληγέντες από τη φωτιά, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

The wind-driven #HughesFire in Southern California exploded in size on Wednesday and burned over 10,000 acres. As of Thursday morning, it was 14% contained. pic.twitter.com/B1dHOhlfMx

— AccuWeather (@accuweather) January 23, 2025