Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Με πλούσιο και βαρυσήμαντο κοινωνικό έργο κλείνει το 2025 για το Παράρτημα Πάτρας του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με επικεφαλής τη συντονίστριά του κ. Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη.

Ο απολογισμός του έργου του Σωματείου έγινε στο πρόσφατο Χριστουγεννιάτικο δείπνο του Σωματείου στην Αθήνα, στο Divani Caravel Hotel παρουσία μελών, φίλων και υποστηρικτών της «Καλλιπάτειρας».

Με τη ζεστή και εγκάρδια υποδοχή της η χαρισματική πρόεδρος του σωματείου Κατερίνα Παναγοπούλου χάρισε στους καλεσμένους της μία μοναδική βραδιά. Στον σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις του σωματείου που υλοποιήθηκαν το 2025. Μεταξύ πολλών άλλων στάθηκε και στις πολύπλευρες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο που έχουν υλοποιηθεί στην Πάτρα («ΦΛΟΓΑ», «Κιβωτός της Αγάπης», «ΜΑΧΗΤΕΣ». «ΑγκαλιάΖΩ», Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή», «Will you… Marrow me?», Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Κλινικό Παρατηρητήριο, κ.ά.) και στο μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην εσωτερική ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Στο Χριστουγεννιάτικο αυτό δείπνο παραβρέθηκε η συντονίστρια του παραρτήματος της Πάτρας Μαρία Μανουσάκη-Μαλλιώρη, μαζί με άλλα μέλη του Παραρτήματος, και ανανέωσε το ραντεβού για το μεγάλο και επιτυχημένο γεγονός της Αχαΐας, το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα».

Ο πολυαναμενόμενος καρποφόρος θεσμός θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2026 ώρα 21.00 στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων PRIVILEGE EVENT HOUSE στην Πάτρα.

