Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Ο απολογισμός του έργου του Σωματείου έγινε στο πρόσφατο Χριστουγεννιάτικο δείπνο του Σωματείου στην Αθήνα, στο Divani Caravel Hotel παρουσία μελών, φίλων και υποστηρικτών της «Καλλιπάτειρας».

Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο - Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ Εύη Πασσά, Ελλη Χουλιάρα, Μαρία Μανουσάκη, Αγγελική Μαλλιώρη, Ολυμπία Πασσά
22 Δεκ. 2025 15:10
Pelop News

Με πλούσιο και βαρυσήμαντο κοινωνικό έργο κλείνει το 2025 για το Παράρτημα Πάτρας του Πανελλαδικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με επικεφαλής τη συντονίστριά του κ. Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη.

Ο απολογισμός του έργου του Σωματείου έγινε στο πρόσφατο Χριστουγεννιάτικο δείπνο του Σωματείου στην Αθήνα, στο Divani Caravel Hotel παρουσία μελών, φίλων και υποστηρικτών της «Καλλιπάτειρας».

Με τη ζεστή και εγκάρδια υποδοχή της η χαρισματική πρόεδρος του σωματείου Κατερίνα Παναγοπούλου χάρισε στους καλεσμένους της μία μοναδική βραδιά. Στον σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις του σωματείου που υλοποιήθηκαν το 2025. Μεταξύ πολλών άλλων στάθηκε και στις πολύπλευρες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο που έχουν υλοποιηθεί στην Πάτρα («ΦΛΟΓΑ», «Κιβωτός της Αγάπης», «ΜΑΧΗΤΕΣ». «ΑγκαλιάΖΩ», Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή», «Will you… Marrow me?», Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Κλινικό Παρατηρητήριο, κ.ά.) και στο μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην εσωτερική ανακαίνιση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Στο Χριστουγεννιάτικο αυτό δείπνο παραβρέθηκε η συντονίστρια του παραρτήματος της Πάτρας Μαρία Μανουσάκη-Μαλλιώρη, μαζί με άλλα μέλη του Παραρτήματος, και ανανέωσε το ραντεβού για το μεγάλο και επιτυχημένο γεγονός της Αχαΐας, το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα».
Ο πολυαναμενόμενος καρποφόρος θεσμός θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2026 ώρα 21.00 στον φιλόξενο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων PRIVILEGE EVENT HOUSE στην Πάτρα.

 

Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο - Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Εύη Πασσά, Ελλη Χουλιάρα, Μαρία Μανουσάκη, Αγγελική Μαλλιώρη, Ολυμπία Πασσά

Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο - Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Μένη Μαλλιώρη, Μαρία Μανουσάκη

Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο - Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Το κέφι και η κομψότητα κυριάρχησαν στο τραπέζι του παραρτήματος Πατρών της «Καλλιπάτειρας»

Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο - Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ

Κατερίνα Παναγοπούλου. Μαρία Μανουσάκη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ