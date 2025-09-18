Καλλιθέα: Συνελήφθη 28χρονος που έκανε σούζα για περίπου 350 μέτρα σε κεντρική λεωφόρο

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) στη Καλλιθέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται πως πραγματοποίησε πολλούς και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα από οχήματα επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ενώ στη συνέχεια έκανε σούζα για απόσταση περίπου 350 μέτρων θέτοντας τόσο τον ίδιο όσο και άλλους οδηγούς σε κίνδυνο.

Μετά από έλεγχο της αστυνομίας, διαπιστώθηκε πως ο αναβάτης δεν είχε άδεια οδήγησης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



