Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ

Ένα πιθανό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στη θαλάσσια περιοχή της Καλογριάς, όταν αλιευτικό σκάφος ανέσυρε με τα δίχτυα αντικείμενο που εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελεί τμήμα αρχαίου αμφορέα.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λιμενική Αρχή Κυλλήνης από τον κυβερνήτη του αλιευτικού, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές για τον εντοπισμό αντικειμένου που μοιάζει με στόμιο αμφορέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το αντικείμενο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικών εργασιών και ανασύρθηκε από τη θάλασσα μαζί με τα δίχτυα του σκάφους.

Όπως αναφέρεται, το εύρημα έχει ύψος περίπου 40 εκατοστά και μήκος 30 εκατοστά.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, ο κυβερνήτης του σκάφους το παρέδωσε στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

