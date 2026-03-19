Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ

Ένα αντικείμενο που παραπέμπει σε αρχαίο εύρημα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καλογριάς, όταν ανασύρθηκε από αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Το εύρημα παραδόθηκε στη Λιμενική Αρχή Κυλλήνης, η οποία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό.

Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ
19 Μαρ. 2026 11:39
Pelop News

Ένα πιθανό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στη θαλάσσια περιοχή της Καλογριάς, όταν αλιευτικό σκάφος ανέσυρε με τα δίχτυα αντικείμενο που εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελεί τμήμα αρχαίου αμφορέα.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λιμενική Αρχή Κυλλήνης από τον κυβερνήτη του αλιευτικού, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές για τον εντοπισμό αντικειμένου που μοιάζει με στόμιο αμφορέα.

Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το αντικείμενο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αλιευτικών εργασιών και ανασύρθηκε από τη θάλασσα μαζί με τα δίχτυα του σκάφους.

Όπως αναφέρεται, το εύρημα έχει ύψος περίπου 40 εκατοστά και μήκος 30 εκατοστά.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, ο κυβερνήτης του σκάφους το παρέδωσε στο Λιμεναρχείο Κυλλήνης, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

